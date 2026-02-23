Україна в ЄС з 1 січня 2027 року? У Єврокомісії назвали ціль амбітною та шукають шляхи

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вступ України до Європейського Союзу до 1 січня 2027 року - амбітна, але зрозуміла ціль.

Про це вона сказала під час дискусії "Культура та ідентичність України в умовах війни та їхнє значення для Європи", відповідаючи на запитання РБК-Україна.

У ЄС назвали можливу дату вступу України

За словами Марти Кос, президент Володимир Зеленський бачить вступ України до ЄС уже на початку 2027 року.

"Виходячи з того, чого хоче президент Зеленський, це 1 січня 2027 року. Якби я могла це зробити, я б сиділа на цьому стільці до 1 січня 2027 року і зробила би це реальністю", - заявила вона.

Єврокомісарка наголосила, що нинішня методологія розширення ЄС створювалася для мирних часів і не враховує умов війни.

"Це займає багато часу, а Україна та Європа цього часу не мають. Ось чому ми зараз думаємо, як це змінити", - сказала Кос.

Вона також зазначила, що Україна є особливим випадком, оскільки продовжує проводити реформи навіть під час війни.

Чому рішення залежить від усіх країн ЄС

Марта Кос підкреслила, що для просування України до членства необхідна підтримка всіх 27 держав-членів Євросоюзу.

"Ми повинні переконати всі 27 країн ЄС. Але сприйняття того, наскільки небезпечною є Росія для європейців, є різним", - пояснила вона.

Як приклад вона навела результати опитувань: у Польщі 77% опитаних вважають, що Росія може напасти на їхню країну, тоді як в Італії 70% відповіли, що такого ризику немає.