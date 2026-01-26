ua en ru
Пн, 26 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Деякі країни ЄС проти вступу України до блоку у 2027 році за планом США, - FT

Україна, Понеділок 26 січня 2026 15:05
UA EN RU
Деякі країни ЄС проти вступу України до блоку у 2027 році за планом США, - FT Фото: Тарас Качка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У початкових проєктах 20-пунктного мирного плану, який обговорюється на переговорах під егідою США, була зафіксована дата вступу України до Євросоюзу у 2027 році. Однак наразі це положення переглядається через заперечення з боку окремих держав-членів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, саме відсутність консенсусу всередині Євросоюзу стала причиною перегляду конкретних термінів вступу України, попри те що Вашингтон розглядав євроінтеграцію Києва як одну з ключових складових ширшого мирного врегулювання.

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка наголосив, що для вступу України до ЄС необхідна "дуже смілива політична воля" з боку всіх держав-членів блоку.

"Для України і для Європи важливо, щоб усі країни ЄС взяли на себе чітке політичне зобов’язання щодо нашого вступу якомога швидше, бажано з конкретною датою", - зазначив Качка.

Він підтвердив, що Київ і надалі сподівається на прискорення євроінтеграційного процесу в межах мирних домовленостей, однак визнав, що наразі узгодженої дати вступу немає.

У ЄС паралельно обговорюють можливість перегляду самого механізму розширення, зокрема створення дворівневої моделі членства. Такий підхід дозволив би Україні приєднатися до Євросоюзу ще до повного виконання всіх вимог, але з обмеженим доступом до окремих переваг.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Україна потенційно може бути готовою до вступу до 2030 року. Водночас, за словами Качки, в умовах геополітичної необхідності цей процес може бути суттєво скорочений, хоча остаточні терміни залишаються предметом переговорів.

Переговори між Україною, США та ЄС також охоплюють питання фінансування післявоєнної відбудови, обсяг якої оцінюється у близько 800 млрд євро до 2040 року, а також умови надання подальшої фінансової допомоги та виконання антикорупційних зобов’язань.

Вступ України до ЄС

Мирний план США передбачає прискорений вступ України до Європейського Союзу - не пізніше 2027 року. У Вашингтоні вважають, що зможуть подолати опір Угорщини та інших країн, які скептично ставляться до такого рішення.

Водночас питання швидкого приєднання України до ЄС залишається дискусійним. Як повідомляє Reuters, у Євросоюзі зазначають, що вступ до 2027 року наразі малоймовірний, адже Україна офіційно ще не завершила жодного з 36 етапів переговорного процесу.

Разом із тим єврокомісар з питань розширення Марта Кос нещодавно позитивно оцінила темпи реформ в Україні, необхідних для членства, наголосивши, що приєднання до ЄС має відбутися якомога швидше.

Також Financial Times повідомляло, що в ЄС розглядають варіант надання Україні членства з обмеженими правами. Паралельно президент Сербії Александр Вучич заявив, що прискорений вступ України до Євросоюзу з 1 січня 2027 року є частиною ширшого плану завершення війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вступ в ЄС Сполучені Штати Америки Тарас Качка Євросоюз
Новини
Графіки повертаються. Київщина після аварійних відключень переходить на планові
Графіки повертаються. Київщина після аварійних відключень переходить на планові
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла