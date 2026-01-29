ua en ru
Чт, 29 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Виключено і неможливо": Мерц про вступ України до ЄС до 2027 року

Четвер 29 січня 2026 00:30
UA EN RU
"Виключено і неможливо": Мерц про вступ України до ЄС до 2027 року Фото: Фрідріх Мерц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить шансів на якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NW.

"Приєднання 1 січня 2027 року виключено. Це неможливо", - сказав Мерц після консультацій між лідерами СДПН і ХДС/ХСС у канцелярії в Берліні.

Він пояснив, що кожна країна, яка бажає вступити до ЄС, повинна відповідати Копенгагенським критеріям. І як правило, цей процес зазвичай займає кілька років.

Водночас Мерц підкреслив, що для України важливо мати перспективу, яка прокладе шлях до вступу. Однак це довгостроковий процес.

"Ми можемо поступово зближувати Україну з Європейським Союзом. Це завжди можливо, але настільки швидкий вступ просто недоцільний", - резюмував канцлер ФРН.

Що передувало

Нагадаємо, у грудні 2025 року видання Financial Times написало, що Україна в разі мирної угоди і припинення війни вступить до ЄС до 1 січня 2027 року. За даними медіа, це питання обговорювали на переговорах за участю США та європейських країн.

Днями президент Сербії Александар Вучич підтвердив, що вступ України до ЄС 1 січня 2027 року є частиною плану із завершення війни.

Однак у тому ж грудні FT писало, що ЄС чинить опір, заявляючи, що вступ до 2027 року поки малоймовірний. Причина - Україна офіційно не завершила жодного з 36 етапів переговорного процесу.

Кілька днів поспіль в Україні підтвердили, що в мирному плані США було зафіксовано дату вступу нашої країни до ЄС у 2027 році. Але додали, що це положення переглядається через заперечення з боку окремих країн-членів Євросоюзу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Україна Фрідріх Мерц
Новини
РФ готує новий удар: Зеленський розкрив дані розвідки
РФ готує новий удар: Зеленський розкрив дані розвідки
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві