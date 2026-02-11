ua en ru
Ср, 11 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Я хочу конкретну дату": Зеленський зажадав чіткості щодо вступу України в ЄС

Україна, Середа 11 лютого 2026 21:18
UA EN RU
"Я хочу конкретну дату": Зеленський зажадав чіткості щодо вступу України в ЄС Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна зробить все для підготовки вступу в ЄС до 2027 року і підкреслив, що хоче конкретної дати.

Як передає РБК-Україна, про це Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

Читайте також: Україна вступить в ЄС до 2027 року? Politico розкрило план із 5 кроків

"Якісь чутки ходили, але я до них поки що ставлюся дуже обережно. Чому? Я казав наступне, і хочу це підкреслити, бо вважаю, що це важливо, що Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу до 27-го року. Принаймні головні речі ми зробимо. Друге: я хочу конкретну дату", - наголосив він.

Президент висловив переконання, що якщо в договорі, який Україна підпише з США і РФ, не буде дати, російський диктатор потім зробить все, щоб заблокувати процес вступу.

"І навіть не своїми руками, а руками тих чи інших представників Європи. Ми з вами свідки відповідних речей, коли кластери не відкриваються тощо, проблеми були з кандидатством. Ціла була хвиля така… складнощів і боротьби нашої. Але, тим не менше ми отримали кандидатство. З кластерами складніше", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що для України важлива конкретика щодо ЄС, оскільки це є гарантіями безпеки для країни.

"Це конкретика, з конкретною датою, а мій підпис сьогодні на 20-пунктному плані, плані завершення війни, гарантує українцям, що буде конкретна дата нашого вступу", - зазначив президент.

Нагадаємо, ЄС готує низку варіантів для включення членства України в майбутню мирну угоду. Зокрема, воно може бути поступовим і передбачати надання Києву попереднього захисту.

Зазначимо, в Україні заявляли, що в мирному плані США зафіксовано дату вступу до ЄС у 2027 році. Але при цьому є нюанс - положення переглядається через заперечення з боку окремих країн-членів ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Вступ в ЄС
Новини
Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ