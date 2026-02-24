ua en ru
Зеленский сменил главного переговорщика по вступлению Украины в ЕС

Украина, Вторник 24 февраля 2026 15:55
Зеленский сменил главного переговорщика по вступлению Украины в ЕС Фото: Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский обновил состав украинской делегации для переговоров с Евросоюзом по соглашению о вступлении Украины в ЕС. Новым главным переговорщиком назначен вице-премьер Тарас Качка.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующий указ от 24 февраля обнародован на сайте Офиса президента.

Что изменилось в составе делегации

Документ вносит изменения в предыдущий указ от 21 июня 2024 года.

Согласно новому решению, в состав делегации включены или утверждены около двух десятков должностных лиц - представителей различных министерств и государственных органов.

Кто возглавил переговоры с ЕС

Главным переговорщиком и главой украинской делегации определен вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Он будет отвечать за переговорный процесс по вступлению Украины в Евросоюз.

Кто покинул делегацию

Указом также выведено из состава делегации предыдущую руководительницу - Ольгу Стефанишину, а также еще 15 человек.

Как известно, с конца августа 2025 года Стефанишина занимает должность посла Украины в США.

Вступление Украины в ЕС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Киев ожидает четкой даты вступления в Европейский Союз и прозрачности в этом процессе.

В то же время в ЕС рассматривают несколько вариантов включения перспективы членства Украины в будущее мирное соглашение, в частности поэтапный подход с предоставлением предварительных гарантий безопасности. Ранее также сообщалось, что в мирном плане США фигурировала возможность вступления Украины в ЕС в 2027 году, однако это положение сейчас пересматривается из-за позиции отдельных государств-членов.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ускоренное вступление Украины в Евросоюз маловероятным.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что по действующей методологии членство до 2027 года является нереалистичным, поэтому в Брюсселе рассматривают возможность применения "геополитического подхода" для ускорения процесса.

