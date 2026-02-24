Зеленский сменил главного переговорщика по вступлению Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский обновил состав украинской делегации для переговоров с Евросоюзом по соглашению о вступлении Украины в ЕС. Новым главным переговорщиком назначен вице-премьер Тарас Качка.

Что изменилось в составе делегации Документ вносит изменения в предыдущий указ от 21 июня 2024 года. Согласно новому решению, в состав делегации включены или утверждены около двух десятков должностных лиц - представителей различных министерств и государственных органов. Кто возглавил переговоры с ЕС Главным переговорщиком и главой украинской делегации определен вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка. Он будет отвечать за переговорный процесс по вступлению Украины в Евросоюз. Кто покинул делегацию Указом также выведено из состава делегации предыдущую руководительницу - Ольгу Стефанишину, а также еще 15 человек. Как известно, с конца августа 2025 года Стефанишина занимает должность посла Украины в США.