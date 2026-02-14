ua en ru
Україна не зможе вступити в ЄС в 2027: єврокомісар назвала причину

Німеччина, Субота 14 лютого 2026 17:05
Україна не зможе вступити в ЄС в 2027: єврокомісар назвала причину Фото: єврокомісар з розширення ЄС Марта Кос (facebook.com.marta.kosmarko)
Автор: Сергій Козачук

Україна не зможе стати членом Євросоюзу з 1 січня 2027 року за поточною методологією. Брюссель розглядає можливість застосування "геополітичного підходу" для пришвидшення процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви єврокомісара з розширення Марти Кос та прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича на Українському ланчі в Мюнхені, організованому Фондом Віктора Пінчука.

Читайте також: "Я хочу конкретну дату": Зеленський зажадав чіткості щодо вступу України в ЄС

Позиція Єврокомісії щодо термінів

Марта Кос наголосила, що нинішні правила вступу, які діють десятиліттями, не дозволяють реалізувати приєднання України у найближчі два роки. Водночас вона підкреслила необхідність пошуку нових рішень.

"На основі поточної методології розширення ЄС, вступ України в ЄС 1 січня 2027 року не є можливим. Але ми маємо знайти, як подолати розрив між процесом вступу, заснованим на досягненнях країн-кандидатів, та геополітичними викликами", - заявила Кос.

За її словами, питання виходить за межі звичайної процедури розширення.

"Йдеться про щось значно більше - про об'єднання Європи. Якщо все зробимо правильно, ми вперше зможемо отримати об'єднану Європу", - підкреслила вона.

"Великий вибух" та ризики для ЄС

Прем’єр-міністр Хорватії зазначив, що стандартний шлях потребує схвалення кожного кроку всіма країнами-членами, що є тривалим процесом. Проте ситуація може змінитися за наявності політичної волі.

"Швидкий підхід до вступу можливий - але це потребуватиме політичного рішення, щоб сказати: те, як ми робили раніше - це в минулому, що ми робимо зараз - це геополітичний підхід, "Великий вибух", - пояснив Пленкович.

Водночас він закликав до обережності, зважаючи на масштаби української економіки, зокрема аграрного сектору.

"Це можна зробити в креативний спосіб, але це надзвичайно складний та делікатний процес, який не варто сприймати як даність. Вступ України не має спричинити дисбаланси в Євросоюзі", - додав Пленкович.

Дата вступу під питанням

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна прагне отримати конкретну дату вступу до блоку, наголосивши, що країна заслуговує на чіткість у цьому процесі.

Також стало відомо, що ЄС готує низку варіантів для включення членства України в майбутню мирну угоду. Зокрема, воно може бути поступовим і передбачати надання Києву попереднього захисту.

Також, в Україні заявляли, що в мирному плані США було зафіксовано дату вступу до ЄС у 2027 році. Проте наразі це положення переглядається через заперечення з боку окремих країн-членів Євросоюзу.

