Зеленський закликав посилити тиск на РФ: "Українці без електрики по 20-30 годин"

Президент нагадав, що російські окупанти 15 січня знову атакували критичну інфраструктуру в низці міст України. Під ударами були Харків, Київ, прикордонні регіони, Дніпропетровська та Одеська області.

"Ми будемо більше контактувати з партнерами. Я говорив щойно з Марком Рютте, зокрема про програму PURL та наші можливості купувати ракети для протиповітряної оборони", - зазначив він.

Зеленський додав, що обговорив і дипломатичну роботу з США. Україна не є перепоною до миру, йому заважають російські ракети, дрони та намагання Кремля знищити Україну.

"Коли через Росію в українців немає електрики по 20-30 годин, коли російські удари направлені на те, щоб зламати нашу енергетику і наших людей, саме на Росію треба тиснути", - резюмував президент.