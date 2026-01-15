ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Після зустрічі Зеленського і Трампа РФ запустила десятки ракет та тисячі дронів, - ЦПД

Україна, Четвер 15 січня 2026 18:49
UA EN RU
Після зустрічі Зеленського і Трампа РФ запустила десятки ракет та тисячі дронів, - ЦПД Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

З моменту зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго 28 грудня 2025 року росіяни значно посилили удари по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

В ЦПД нагадали, що відразу після зустрічі Зеленського та Трампа Кремль поширив фейк про нібито "атаку України" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.

Окупанти використали фейк, як привід для посилення масованих ударів по Україні. Це підтверджує небажання РФ завершувати війну.

В ЦПД показали інфографіку, де відображено кількість ракет та дронів, які російські окупанти запустили по Україні з 29 грудня 2025 року по 15 січня 2026 року. Загалом окупанти використали:

  • 2357 керованих авіабомб (в середньому 131 КАБ на день);
  • 3685 ударних БПЛА (в середньому 205 дронів на добу);
  • 60 крилатих ракет;
  • 32 балістичні ракети;

Після зустрічі Зеленського і Трампа РФ запустила десятки ракет та тисячі дронів, - ЦПДФото: Центр протидії дезінформації

"Україна ж продемострувала, що прагне стійкого та справедливого миру за підтримки міжнародних союзників", - додали в ЦПД.

Нагадаємо, що 28 грудня 2025 року Трамп прийняв Зеленського у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Після тригодинних переговорів Трамп заявив, що сторони "близькі до миру", а Зеленський - що 90% плану припинення війни узгодили.

Вже 29 грудня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна нібито атакувала безпілотниками державну резиденцію Путіна в Новгородській області, маючи на увазі об’єкт у Валдаї.

Примітивний фейк росіян дуже швидко спростували, але це не завадило окупантам посилити повітряні теракти проти України. Кремль навіть пішов на застосування своєї "лякалки" - ракети "Орєшнік" в ніч на 9 січня, прилюдно набрехавши, що це, мовляв, "відповідь" за "атаку на Валдай".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Дональд Трамп Війна в Україні Ракетна атака
Новини
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП