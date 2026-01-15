Після зустрічі Зеленського і Трампа РФ запустила десятки ракет та тисячі дронів, - ЦПД
З моменту зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго 28 грудня 2025 року росіяни значно посилили удари по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
В ЦПД нагадали, що відразу після зустрічі Зеленського та Трампа Кремль поширив фейк про нібито "атаку України" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.
Окупанти використали фейк, як привід для посилення масованих ударів по Україні. Це підтверджує небажання РФ завершувати війну.
В ЦПД показали інфографіку, де відображено кількість ракет та дронів, які російські окупанти запустили по Україні з 29 грудня 2025 року по 15 січня 2026 року. Загалом окупанти використали:
- 2357 керованих авіабомб (в середньому 131 КАБ на день);
- 3685 ударних БПЛА (в середньому 205 дронів на добу);
- 60 крилатих ракет;
- 32 балістичні ракети;
Фото: Центр протидії дезінформації
"Україна ж продемострувала, що прагне стійкого та справедливого миру за підтримки міжнародних союзників", - додали в ЦПД.
Нагадаємо, що 28 грудня 2025 року Трамп прийняв Зеленського у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Після тригодинних переговорів Трамп заявив, що сторони "близькі до миру", а Зеленський - що 90% плану припинення війни узгодили.
Вже 29 грудня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна нібито атакувала безпілотниками державну резиденцію Путіна в Новгородській області, маючи на увазі об’єкт у Валдаї.
Примітивний фейк росіян дуже швидко спростували, але це не завадило окупантам посилити повітряні теракти проти України. Кремль навіть пішов на застосування своєї "лякалки" - ракети "Орєшнік" в ніч на 9 січня, прилюдно набрехавши, що це, мовляв, "відповідь" за "атаку на Валдай".