У Харкові лунають вибухи, передмістя під обстрілом балістики

Харків, Четвер 15 січня 2026 14:56
У Харкові лунають вибухи, передмістя під обстрілом балістики Фото: Харків перебуває під ракетним ударом (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 15 січня, російські окупанти завдали ударів по Харкову на тлі загрози балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови харківської ОДА Олега Синєгубова, харківського мера Ігоря Терехова в Telegram, а також Повітряні сили ЗСУ.

"В деяких районах Харкова було чутно вибухи. Інформація зʼясовується", - йдеться у заяві Синєгубова.

Терехов розповів, що ворог завдає ударів по передмістю Харкова.

Перед тим, як у Харкові пролунали вибухи, Повітряні сили повідомили про рух швидкісної цілі у напрямку міста.

Удари по Україні

Нагадаємо, вчора, 14 січня, за підсумками наради з надзвичайних обставин президент України Володимир Зеленський розповів, що через російські удари по енергооб'єктах було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці.

Сьогодні зранку росіяни атакували Київ дронами. Так, під час атаки російських окупантів уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок, зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.

В ніч на 13 січня російські війська запустили по території України майже 300 дронів та десятки ракет різних типів. Близько 02:00 Київ атакували балістичними ракетами - у Києві лунали вибухи. Пізніше, під ранок, місто знову зазнало ракетного обстрілу.

Під ворожим вогнем цієї ночі опинилися також Харків, Одеса й Кривий Ріг. Повідомляється про загиблих, поранених та значні руйнування. Зокрема, у Харкові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинули четверо людей.

Вдень у вівторок, 13 січня, росіяни атакували енергооб’єкти Запоріжжя. Внаслідок обстрілів поранено двох працівниць обленерго та є знеструмлення значної кількості споживачів.

Детально про те, що відомо про черговий обстріл Росією України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

