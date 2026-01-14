Надзвичайна ситуація в енергетиці: що це означає та які зміни чекають українців

Кабінет міністрів України готує рішення про введення надзвичайної ситуації в енергетиці України. Крім того, деяким містам можуть скасувати комендантську годину.

Що таке надзвичайна ситуація в енергетиці та які зміни чекають українців, в матеріалі РБК-Україна .

Сьогодні була проведена нарада щодо надзвичайних обставин в енергетиці України, після якої президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці.

Відповідно до закону України "Про електроенергетику", надзвичайна ситуація в об’єднаній енергетичній системі - це ситуація, за якої виникає загроза порушення режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України або її окремих частин.

Причиною може бути:

дефіцит електричної енергії та/або потужності,

зниження частоти нижче гранично допустимих меж,

порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережевих елементів,

зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня.

Зазначимо, що українські енергооб'єкти посилено обстрілює Російська Федерація на тлі сильного похолодання в країні. Зокрема, у ніч на 9 січня російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Києва та житлову забудову. Після ударів ситуація з електропостачанням різко ускладнилася - екстрені відключення тривають уже шосту добу у столиці.

Хто відповідальний

Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра - міністра енергетики України.

Зазначимо, що міністром енергетики став Денис Шмигаль. Сьогодні Верховна рада прийняла таке рішення, проголосували 248 народних депутатів.

Додаткові рішення влади

Також президент доручив збільшити можливості імпорту електрики - усі бізнесові можливості.

Крім того, за його словами, в Києві та інших містах має збільшитись кількість пунктів підтримки людей, набагато більше - пунктів незламності.

Комендантську годину можуть скасувати

У містах, де безпекова ситуація це дозволяє, можуть скасувати комендантську годину, таку заяву зробив Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. За його словами, таке рішення буде прийнято через сильні морози в країні.

Він додав, що улюдей має бути максимум можливостей користуватися пунктами підтримки, а в бізнесу - можливостей планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі.

Крім того, Зеленський звернувся до Міносвіти та місцевої влади щодо підготовки пропозиції щодо освітнього процесу на час надзвичайної ситуації в енергетиці.