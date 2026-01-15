Зеленский призвал усилить давление на РФ: "Украинцы без электричества по 20-30 часов"

Президент напомнил, что российские оккупанты 15 января снова атаковали критическую инфраструктуру в ряде городов Украины. Под ударами были Харьков, Киев, приграничные регионы, Днепропетровская и Одесская области.

"Мы будем больше контактировать с партнерами. Я говорил только что с Марком Рютте, в частности о программе PURL и наших возможностях покупать ракеты для противовоздушной обороны", - отметил он.

Зеленский добавил, что обсудил и дипломатическую работу с США. Украина не является преградой к миру, ему мешают российские ракеты, дроны и попытки Кремля уничтожить Украину.

"Когда из-за России у украинцев нет электричества по 20-30 часов, когда российские удары направлены на то, чтобы сломать нашу энергетику и наших людей, именно на Россию надо давить", - резюмировал президент.