Фото: у Дніпрі пролунав вибух на тлі загрози балістики (facebook.com DSNS)

У Дніпрі в четвер, 15 січня, пролунав вибух на тлі повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.