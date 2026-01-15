У Дніпрі пролунав вибух на тлі загрози балістики
У Дніпрі в четвер, 15 січня, пролунав вибух на тлі повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
"Звуки вибухів чутно у Дніпрі", - йдеться у повідомленні.
Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 11:06. Повітряна тривога також була оголошена у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській та Запорізькій областях.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в регіонах, де було оголошено тривогу.
За даними військових, додатково у Дніпропетровській області поблизу Павлограда рухався безпілотник. Місцева влада поки не повідомляла про наслідки вибуху.
На момент публікації матеріалу у Дніпропетровській області дали відбій повітряної тривоги.
Атака на Україну 15 січня
Нагадаємо, сьогодні вночі Росія завдала ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирському та Коростенському районах Житомирської області.
За даними місцевої влади, внаслідок ворожих ударів ніхто не постраждав. Пожежі локалізовані, ремонтні бригади продовжують відновлювати критичну інфраструктуру.
Також сьогодні зранку росіяни атакували Київ дронами. Як стало відомо, уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок. Внаслідок падіння зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.
Ще під ударом ворожих дронів перебував й Львів. Там російський безпілотник впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері.
Внаслідок атаки у центрі міста були пошкоджені вітражі в пам’ятці архітектури - храмі святих Ольги та Єлизавети. У мережі вже показали, який вигляд має пошкоджена церква.