Головна » Новини » Війна в Україні

В Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Миколаїв, Четвер 15 січня 2026 09:44
UA EN RU
В Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи Ілюстративне фото: в Миколаєві оголошували повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

В Миколаєві вранці 15 січня пролунали вибухи. Перед цим було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування окупантами балістичних ракет з південного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Швидкісна ціль на Миколаїв", - сказано у повідомленні ПС ЗСУ.

За повідомленнями Кіма, було зафіксовано балістику в напрямку Миколаєва. Місцеві канали повідомили про три вибухи в місті - спочатку один, а потім ще два. Наслідки атаки Росії поки що невідомі.

Оновлено. Віталій Кім повідомив, що вибухи балістики сталися у передмісті Миколаєва. Екстрені служби не викликалися, щодо постраждалих повідомлень не було.

"Попередньо - передмістя Миколаєва. Станом на зараз без викликів екстрених служб", - написав він.

Тим часом у Києві та ряді регіонів зранку оголосили повітряну тривогу через застосування росіянами ударних безпілотників з північного напрямку. В столиці було чутно вибухи, попередньо протиповітряна оборона знешкоджувала російські дрони.

До цього зранку росіяни також атакували Київ дронами. Під час атаки російських окупантів уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок. Внаслідок падіння було зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі, обійшлося без пожежі та постраждалих.

Окрім Києва, під ранок 15 січня вибухи пролунали у Львові - приблизно за 1000 км від лінії фронту. Пізніше стало відомо, що ворожий дрон у Львові впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері.

Миколаїв Війна в Україні Повітряна тривога
