У Харкові внаслідок ракетного удару РФ зруйнований великий енергооб'єкт
У четвер, 15 січня, Росія зруйнувала ракетною атакою об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Ігоря Терехова в Telegram і допис голови харківської ОДА Олега Синєгубова.
"Ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці - аварійні служби та профільні фахівці", - йдеться у його заяві.
Харківський мер зазначив, що робиться усе для мінімізації наслідків російських обстрілів та втримання керованості ситуації.
"Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально", - підкреслив Терехов.
Синєгубов зазначив, що всі профільні служби переведено в посилений режим роботи.
"Наразі з’ясовуємо масштаби руйнувань та наслідки ударів. В Харкові та області діють планові відключення світла", - йдеться у його заяві.
Голова Харківської ОДА наголосив на необхідності реагувати на повітряні тривоги, оскільки зберігається загроза нових ударів.
Що передувало
Сьогодні близько 14:40 російські окупанти завдали ударів балістикою по передмістю Харкова. Повідомлялося про вибухи у деяких районах міста, а за кілька хвилин до цього Повітряні сили інформували про швидкісну ціль у його напрямку.
Обстріли України
Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти атакували Київ дронами. Так, під час атаки російських окупантів уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок, зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.
В ніч на 13 січня російські війська запустили по території України майже 300 дронів та десятки ракет різних типів. Близько 02:00 Київ атакували балістичними ракетами - у Києві лунали вибухи. Пізніше, під ранок, місто знову зазнало ракетного обстрілу.
Під ворожим вогнем цієї ночі опинилися також Харків, Одеса й Кривий Ріг. Повідомляється про загиблих, поранених та значні руйнування. Зокрема, у Харкові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинули четверо людей.
Вдень у вівторок, 13 січня, росіяни атакували енергооб’єкти Запоріжжя. Внаслідок обстрілів поранено двох працівниць обленерго та є знеструмлення значної кількості споживачів.
Вчора, за підсумками наради з надзвичайних обставин президент України Володимир Зеленський розповів, що через російські удари по енергооб'єктах було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці.