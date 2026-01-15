ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Харкові внаслідок ракетного удару РФ зруйнований великий енергооб'єкт

Харків , Четвер 15 січня 2026 16:43
UA EN RU
У Харкові внаслідок ракетного удару РФ зруйнований великий енергооб'єкт Ілюстративне фото: росіяни зруйнували ракетою енергетичний об'єкт у Харкові (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерій Ульяненко

У четвер, 15 січня, Росія зруйнувала ракетною атакою об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Ігоря Терехова в Telegram і допис голови харківської ОДА Олега Синєгубова.

"Ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці - аварійні служби та профільні фахівці", - йдеться у його заяві.

Харківський мер зазначив, що робиться усе для мінімізації наслідків російських обстрілів та втримання керованості ситуації.

"Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально", - підкреслив Терехов.

Синєгубов зазначив, що всі профільні служби переведено в посилений режим роботи.

"Наразі з’ясовуємо масштаби руйнувань та наслідки ударів. В Харкові та області діють планові відключення світла", - йдеться у його заяві.

Голова Харківської ОДА наголосив на необхідності реагувати на повітряні тривоги, оскільки зберігається загроза нових ударів.

Що передувало

Сьогодні близько 14:40 російські окупанти завдали ударів балістикою по передмістю Харкова. Повідомлялося про вибухи у деяких районах міста, а за кілька хвилин до цього Повітряні сили інформували про швидкісну ціль у його напрямку.

Обстріли України

Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти атакували Київ дронами. Так, під час атаки російських окупантів уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок, зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.

В ніч на 13 січня російські війська запустили по території України майже 300 дронів та десятки ракет різних типів. Близько 02:00 Київ атакували балістичними ракетами - у Києві лунали вибухи. Пізніше, під ранок, місто знову зазнало ракетного обстрілу.

Під ворожим вогнем цієї ночі опинилися також Харків, Одеса й Кривий Ріг. Повідомляється про загиблих, поранених та значні руйнування. Зокрема, у Харкові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинули четверо людей.

Вдень у вівторок, 13 січня, росіяни атакували енергооб’єкти Запоріжжя. Внаслідок обстрілів поранено двох працівниць обленерго та є знеструмлення значної кількості споживачів.

Вчора, за підсумками наради з надзвичайних обставин президент України Володимир Зеленський розповів, що через російські удари по енергооб'єктах було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
Новини
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП