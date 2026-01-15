Зеленський закликав посилити тиск на РФ: "Українці без електрики по 20-30 годин"
Президент Володимир Зеленський закликав США та партнерів максимально посилити тиск на Росію на тлі російських атак на енергетику України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення Зеленського.
Президент нагадав, що російські окупанти 15 січня знову атакували критичну інфраструктуру в низці міст України. Під ударами були Харків, Київ, прикордонні регіони, Дніпропетровська та Одеська області.
"Ми будемо більше контактувати з партнерами. Я говорив щойно з Марком Рютте, зокрема про програму PURL та наші можливості купувати ракети для протиповітряної оборони", - зазначив він.
Зеленський додав, що обговорив і дипломатичну роботу з США. Україна не є перепоною до миру, йому заважають російські ракети, дрони та намагання Кремля знищити Україну.
"Коли через Росію в українців немає електрики по 20-30 годин, коли російські удари направлені на те, щоб зламати нашу енергетику і наших людей, саме на Росію треба тиснути", - резюмував президент.
Нагадаємо, що 15 січня росіяни завдали ударів по Харкову на тлі загрози застосування балістики. Пізніше виявилося, що внаслідок атаки ворога було зруйновано великий енергетичний об'єкт. Ведуться роботи з ліквідації наслідків.
У Миколаєві вранці 15 січня пролунали вибухи. Після цього у Дніпрі також було чутно вибух на тлі повітряної тривоги через загрозу застосування балістики. Також росіяни обстріляли Кривий Ріг: внаслідок атаки ворога БпЛА виникла пожежа та було пошкоджено інфраструктуру.
Загалом, за даними ЦПД, з моменту зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго 28 грудня 2025 року росіяни випустили по Україні понад 3,5 тисячі тисячі дронів та майже 100 ракет.
Через наслідки атак РФ та погіршення погоди 14 січня Зеленський заявив про те, що у сфері енергетики було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію.