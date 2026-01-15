ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский призвал усилить давление на РФ: "Украинцы без электричества по 20-30 часов"

Украина, Четверг 15 января 2026 21:33
UA EN RU
Зеленский призвал усилить давление на РФ: "Украинцы без электричества по 20-30 часов" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Владимир Зеленский призвал США и партнеров максимально усилить давление на Россию на фоне российских атак на энергетику Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

Президент напомнил, что российские оккупанты 15 января снова атаковали критическую инфраструктуру в ряде городов Украины. Под ударами были Харьков, Киев, приграничные регионы, Днепропетровская и Одесская области.

"Мы будем больше контактировать с партнерами. Я говорил только что с Марком Рютте, в частности о программе PURL и наших возможностях покупать ракеты для противовоздушной обороны", - отметил он.

Зеленский добавил, что обсудил и дипломатическую работу с США. Украина не является преградой к миру, ему мешают российские ракеты, дроны и попытки Кремля уничтожить Украину.

"Когда из-за России у украинцев нет электричества по 20-30 часов, когда российские удары направлены на то, чтобы сломать нашу энергетику и наших людей, именно на Россию надо давить", - резюмировал президент.

Напомним, что 15 января россияне нанесли удары по Харькову на фоне угрозы применения баллистики. Позже оказалось, что в результате атаки врага был разрушен крупный энергетический объект. Ведутся работы по ликвидации последствий.

В Николаеве утром 15 января прогремели взрывы. После этого в Днепре также был слышен взрыв на фоне воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистики. Также россияне обстреляли Кривой Рог: в результате атаки врага БпЛА возник пожар и была повреждена инфраструктура.

Всего, по данным ЦПИ, с момента встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго 28 декабря 2025 года россияне выпустили по Украине более 3,5 тысячи тысяч дронов и почти 100 ракет.

Из-за последствий атак РФ и ухудшения погоды 14 января Зеленский заявил о том, что в сфере энергетики было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Украина Война в Украине
Новости
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП