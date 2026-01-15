Зеленский призвал усилить давление на РФ: "Украинцы без электричества по 20-30 часов"
Президент Владимир Зеленский призвал США и партнеров максимально усилить давление на Россию на фоне российских атак на энергетику Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.
Президент напомнил, что российские оккупанты 15 января снова атаковали критическую инфраструктуру в ряде городов Украины. Под ударами были Харьков, Киев, приграничные регионы, Днепропетровская и Одесская области.
"Мы будем больше контактировать с партнерами. Я говорил только что с Марком Рютте, в частности о программе PURL и наших возможностях покупать ракеты для противовоздушной обороны", - отметил он.
Зеленский добавил, что обсудил и дипломатическую работу с США. Украина не является преградой к миру, ему мешают российские ракеты, дроны и попытки Кремля уничтожить Украину.
"Когда из-за России у украинцев нет электричества по 20-30 часов, когда российские удары направлены на то, чтобы сломать нашу энергетику и наших людей, именно на Россию надо давить", - резюмировал президент.
Напомним, что 15 января россияне нанесли удары по Харькову на фоне угрозы применения баллистики. Позже оказалось, что в результате атаки врага был разрушен крупный энергетический объект. Ведутся работы по ликвидации последствий.
В Николаеве утром 15 января прогремели взрывы. После этого в Днепре также был слышен взрыв на фоне воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистики. Также россияне обстреляли Кривой Рог: в результате атаки врага БпЛА возник пожар и была повреждена инфраструктура.
Всего, по данным ЦПИ, с момента встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго 28 декабря 2025 года россияне выпустили по Украине более 3,5 тысячи тысяч дронов и почти 100 ракет.
Из-за последствий атак РФ и ухудшения погоды 14 января Зеленский заявил о том, что в сфере энергетики было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию.