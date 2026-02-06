Зеленський: будуть кадрові зміни в ППО для захисту від "Шахедів"
У підрозділах Повітряних сил, що відповідають за захист від російських "шахедів", відбудуться кадрові зміни. Мета рішень - суттєво посилити роботу малої ППО на найбільш проблемних напрямках.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
Посилення боротьби з дронами
За словами президента, система протидії ударним дронам має працювати значно ефективніше.
Він зазначив, що наразі ситуація на фронті неоднорідна. На одних ділянках рубежі захисту побудовані якісно, на інших - робота потребує масштабування.
"Компонент малої ППО - саме протидії ударним дронам - повинен працювати значно сильніше та не допускати тих проблем, які зараз є", - наголосив Зеленський.
Нові доручення та досвід
Глава держави повідомив, що міністр оборони Михайло Федоров вже займається цією тематикою, а командувач Повітряних сил Юрій Ігнат отримав додаткові доручення щодо оптимізації захисту неба.
Президент переконаний, що Україна має достатньо сил та досвіду для виправлення ситуації.
"Все те, що працює реально на тому чи іншому напрямку, на тому чи іншому рівні, повинно застосовуватись усюди, де результатів поки що менше", - підкреслив президент.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський висловив критику щодо роботи Повітряних сил у окремих регіонах країни, зокрема у питаннях знищення російських дронів "Шахед".
Сьогодні, 6 лютого, він повідомив, що під час щоденного селектору разом із командувачем Повітряних сил та міністром оборони обговорили необхідні заходи, які слід негайно впровадити для ефективнішого збиття "Шахедів".
Раніше Юрій Ігнат, в інтерв’ю РБК-Україна зазначав, що Росія дедалі більше робить ставку не лише на ракети, а й на модернізовані безпілотники, зокрема "Шахеди", які постійно вдосконалюються.
Він підкреслив, що зараз ці дрони становлять одну з найбільших загроз - їх запускають сотнями, і роблять це не тільки вночі, а й вдень.