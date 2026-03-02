Приватні компанії зможуть брати "в оренду" ППО зі складів ЗСУ: про що йдеться
В Україні підприємствам критичної інфраструктури дозволили передавати ППО зі складів ЗСУ. Це необхідно для того, щоб посилити їхній захист від атак РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram і міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram.
Читайте також: Україні не вистачає протибалістичних ракет: Федоров анонсував кроки для посилення ППО
Згідно з рішенням українського уряду, підприємства критичної інфраструктури "незалежно від форми власності можуть створювати свої групи протиповітряної оборони".
Персонал таких груп повинен буде проходити навчання і сертифікацію в установах, які визначить Міноборони.
"Командування Повітряних Сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам засоби ППО та боєприпаси в рамках індивідуального рішення щодо кожного підприємства. Йдеться про озброєння, яке поки що не використовується бойовими підрозділами", - зазначила Свириденко.
Деталі від Федорова
Федоров уточнив, що підприємствам дозволили створювати власні групи ППО ще в листопаді минулого року. Зараз же їхні можливості розширюють.
Він наголосив, що передачу озброєння зі складів ЗСУ компаніям - під контролем Повітряних сил, вони визначатимуть перелік засобів та обсяг боєприпасів у межах індивідуального рішення по кожному підприємству.
"У разі використання під час відбиття атак поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати", - додав міністр.
За словами Федорова, це дасть змогу оперативно посилити захист об'єктів критичної інфраструктури та "інтегрувати приватні можливості в єдину систему ППО".
Глава Міноборони нагадав, що ключова мета - ідентифікувати 100% загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів.
Удар по виробництву "Фламінго"
Нагадаємо, 14 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти вдарили по одній з основних виробничих ліній ракет "Фламінго". Її було знищено ракетним ударом.
За його словами, обладнання було оперативно релоковано на нові майданчики.