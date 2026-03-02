ua en ru
Приватні компанії зможуть брати "в оренду" ППО зі складів ЗСУ: про що йдеться

Київ, Понеділок 02 березня 2026 17:59
UA EN RU
Приватні компанії зможуть брати "в оренду" ППО зі складів ЗСУ: про що йдеться Ілюстративне фото: підприємства критичної інфраструктури зможуть брати ППО в оренду (командування Повітряних сил ЗСУ)
Автор: Іван Носальський

В Україні підприємствам критичної інфраструктури дозволили передавати ППО зі складів ЗСУ. Це необхідно для того, щоб посилити їхній захист від атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram і міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram.

Читайте також: Україні не вистачає протибалістичних ракет: Федоров анонсував кроки для посилення ППО

Згідно з рішенням українського уряду, підприємства критичної інфраструктури "незалежно від форми власності можуть створювати свої групи протиповітряної оборони".

Персонал таких груп повинен буде проходити навчання і сертифікацію в установах, які визначить Міноборони.

"Командування Повітряних Сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам засоби ППО та боєприпаси в рамках індивідуального рішення щодо кожного підприємства. Йдеться про озброєння, яке поки що не використовується бойовими підрозділами", - зазначила Свириденко.

Деталі від Федорова

Федоров уточнив, що підприємствам дозволили створювати власні групи ППО ще в листопаді минулого року. Зараз же їхні можливості розширюють.

Він наголосив, що передачу озброєння зі складів ЗСУ компаніям - під контролем Повітряних сил, вони визначатимуть перелік засобів та обсяг боєприпасів у межах індивідуального рішення по кожному підприємству.

"У разі використання під час відбиття атак поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати", - додав міністр.

За словами Федорова, це дасть змогу оперативно посилити захист об'єктів критичної інфраструктури та "інтегрувати приватні можливості в єдину систему ППО".

Глава Міноборони нагадав, що ключова мета - ідентифікувати 100% загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів.

Удар по виробництву "Фламінго"

Нагадаємо, 14 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти вдарили по одній з основних виробничих ліній ракет "Фламінго". Її було знищено ракетним ударом.

За його словами, обладнання було оперативно релоковано на нові майданчики.

