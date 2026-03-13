Зеленський висловився про відмову Трампа від допомоги з "Шахедами"

21:47 13.03.2026 Пт
2 хв
Як президент України відреагував на досить самовпевнену заяву американського колеги?
aimg Іван Носальський
Зеленський висловився про відмову Трампа від допомоги з "Шахедами" Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський назвав "риторикою" слова президента США Дональда Трампа про те, що йому не потрібна українська допомога в боротьбі з "Шахедами".

Як передає РБК-Україна, заяву голови української держави наводить "Укрінформ".

Читайте також: Українські фахівці з "Шахедів" їдуть на Близький Схід: Зеленський назвав країни

"Риторика - це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо", - сказав Зеленський, коментуючи заяву Трампа.

Окремо президент України подякував американському лідеру за можливість купувати зброю в межах програми PURL.

За словами Зеленського, завдяки цьому для України можуть купувати і HIMARS, і ракети до Patriot.

Що сказав Трамп

Нагадаємо, сьогодні, 13 березня, президент США Дональд Трамп у відповідь на запитання про те, чи допомагає Україна США в захисті від безпілотників, заявив, що американці нібито цього не потребують.

Він додав, що у США "найкращі безпілотники у світі".

Таку заяву він зробив за кілька днів після того, як президент України Володимир Зеленський повідомив про відправку експертів разом із дронами-перехоплювачами до Йорданії, щоб допомогти захищати американські військові бази.

Варто зауважити, що після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану однією з основних проблем для армії США і країн Перської затоки стали ударні безпілотники "Шахед".

За інформацією WSJ, саудівський нафтовий гігант уже домовляється з українськими компаніями про купівлю дронів-перехоплювачів.

"Ціла Санта-Барбара": Зеленський пояснив, чому переносяться переговори з РФ
