Patriot були пусті. Україні не вистачало ракет ППО під час ударів по енергетиці, - FT

Через критичний дефіцит ракет-перехоплювачів Pac-3 для систем Patriot українські пускові установки минулого місяця залишалися порожніми, не маючи змоги відбивати балістичні удари по енергооб'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Financial Times та інтерв'ю начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

Проте, попри регулярні відключення та складну ситуацію в енергосистемі, соціологічні дані КМІС свідчать, що ці удари не змінили рішучість українців і не спричинили масового запиту на поступки агресору.

Основною метою Кремля залишається спроба заморозити країну та змусити керівництво до капітуляції.

З початку 2026 року російські війська здійснили вже 217 атак на об'єкти енергетичного сектору України.

Як зазначає видання FT, минулого місяця дефіцит ракет досяг такого рівня, що установки Patriot не могли реагувати , поки російські балістичні ракети безперешкодно атакували українські електростанції.

"Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати", - наголосив Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна про складність роботи захисників неба.

За словами полковника Юрія Ігната, українська протиповітряна оборона стикається з серйозними викликами, коли боєкомплект вичерпується швидше, ніж надходить допомога від партнерів .

Зеленський про ситуацію з ППО

Нагадаємо, раніше Україна неодноразово закликала західних союзників прискорити передачу систем ППО та ракет до них.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що затримки у постачанні озброєння безпосередньо впливають на захищеність критичної інфраструктури в умовах постійного балістичного терору.

Також Зеленський зазначив, що Сили оборони України зробили значний внесок у посилення захисту українських міст від атак російських безпілотників, однак цього рівня оборони наразі недостатньо, особливо на ключових і найуразливіших напрямках.

Коментуючи чергову атаку РФ, глава держави повідомив про жорстку розмову та наголосив, що вогневі групи протиповітряної оборони буде посилено. Водночас Зеленський висловив невдоволення роботою Повітряних сил у окремих регіонах, зокрема щодо знищення дронів-камікадзе типу "Шахед".

Також він наголосив, що в підрозділах Повітряних сил, відповідальних за протидію цим безпілотникам, заплановані кадрові рішення. Їхня мета - суттєво зміцнити ефективність малої ППО на найбільш проблемних напрямках.