Німеччина зібрала для України партію ракет до Patriot: їх вистачить на пів місяця

Німеччина зібрала серед союзників ракети PAC-3 до Patriot для України, які вже перебувають у дорозі. Водночас вони кардинально не змінять ситуацію у війні, оскільки їх вистачить максимум на півмісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Видання пише, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус домігся закупівлі близько 30 новітніх керованих ракет PAC-3 у кількох європейських країн. Ще кілька таких боєприпасів дадуть німецькі Збройні сили, тому Київ загалом отримає 35 таких ракет-перехоплювачів.

Міноборони Німеччини підтвердило інформацію щодо поставки. Зазначається, що Україна може очікувати її вже найближчими тижнями.

Ракет вистачить лише на півмісяця

Водночас Spiegel наголошує: згідно з оцінкою німецьких офіцерів, Україна використовує в середньому 60 ракет Patriot на місяць. Таким чином, цього пакета допомоги вистачить всього на півмісяця.

При цьому представник німецького міністерства оборони заявив, що йдеться не лише про вкрай необхідні ракети до систем Patriot.

"Крім поточного пакета, Німеччина поставить Україні "подальше зенітне озброєння, таке як ПЗРК, керовані ракети AIM-9 і IRIS-T, а також комплекти запасних частин для "Патріот" і IRIS-T", - сказав він.

Українська ППО

Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що через критичний дефіцит ракет-перехоплювачів Pac-3 для систем Patriot українські системи минулого місяця залишалися порожніми, не маючи змоги відбивати балістичні удари РФ.