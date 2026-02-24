80% території України без захисту від балістики: заява Зеленського

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Tagesschau.

80% території залишаються без захисту від балістики

За словами Зеленського, його попередні заяви щодо ППО не були критикою партнерів, а спробою привернути увагу до реальної ситуації.

"Я не буду говорити, де знаходяться наші системи Patriot. Але на 80% території нашої країни немає таких систем проти балістичних ракет", - заявив президент.

Він підкреслив, що Україна продовжує шукати можливості для посилення захисту.

Україна знайшла кошти на системи ППО

Президент наголосив, що навіть за відсутності достатньої кількості систем Київ разом із партнерами працює над фінансуванням їхньої закупівлі.

"Навіть якщо нам не дають систем, ми знайшли гроші на них разом з нашими партнерами", - сказав Зеленський.

За його словами, він особисто проводив переговори з представниками Німеччини, Норвегії, країн Північної Європи та Канади. Президент зазначив, що системи протиповітряної оборони є надзвичайно дорогими.

"Вони коштують від 1,5 до 2 мільярдів за систему. А ракета коштує від двох до трьох мільйонів", - пояснив він.

Зеленський повідомив, що домовився про виділення додаткових коштів на ці потреби.