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США суттєво скоротять кількість своїх літаків і кораблів для НАТО в Європі, - NYT

07:45 13.06.2026 Сб
2 хв
Як виведення військ США підриває здатність НАТО відстежувати субмарини РФ?
aimg Катерина Коваль
США суттєво скоротять кількість своїх літаків і кораблів для НАТО в Європі, - NYT Фото: Пентагон відмовився надавати офіційні коментарі (Getty Images)
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США планують суттєво скоротити кількість літаків і кораблів, виділених для операцій НАТО в Європі. Деталі масштабного відступу передані союзникам у письмовому документі на початку червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

Що саме скорочують

Насамперед йдеться про авіацію: кількість винищувачів F-16 та F-15E скорочується з 150 до 100. Морська розвідувальна авіація зменшується з 26 до 15 одиниць, а всі вісім літаків-заправників, раніше доступних для Європи, виводяться повністю.

Окрім авіації, США перерозподіляють підводний човен із крилатими ракетами та авіаносець разом із супроводжуючими кораблями на інші напрямки.

Також виводиться одна з двох груп стратегічних бомбардувальників, призначених для оборони Європи. Пентагон відмовився коментувати конкретні цифри.

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Чому це важливо

Скорочення обмежить здатність НАТО завдавати далекобійних ударів, здійснювати морську розвідку і відстежувати підводні човни Росії. Відступ, за інформацією видання, відбудеться значно швидше, ніж очікували європейські партнери.

Скорочення відбувається на тлі наростаючої тривоги в Європі. Наприкінці травня російський дрон вперше вдарив по житловому будинку в Румунії - на території країни НАТО.

У Берліні Німеччина підтвердила вихід із проєкту спільного винищувача з Францією та Іспанією. У Лондоні міністр оборони Британії пішов у відставку через недостатнє фінансування армії.

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