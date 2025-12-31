Зеленський визначився з новим головою ОП, а РФ атакувала енергетику Чернігівщини: новини за 30 грудня

Російські дрони уразили енергообʼєкти в Чернігівському і Ніжинському районах. А президент Володимир Зеленський заявив, що визначився з кандидатурою нового очільника ОП.
Більш детально про те, що сталося у вівторок, 30 грудня - у матеріалі РБК-Україна.
Російські дрони уразили енергообʼєкти в Чернігівському і Ніжинському районах. Є і влучання, без світла залишилася значна частина абонентів.
Через відсутність напруги в електромережі, спричинену ворожими ударами, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух окремих приміських поїздів у напрямку станції Неплюєве.
Член Палати представників Дон Бейкон розкритикував президента США Дональда Трампа за його реакцію на повідомлення Росії про нібито атаку українських дронів на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна.
"Президент Трамп і його команда повинні спочатку з’ясувати факти, перш ніж брати на себе відповідальність. Путін - відомий безсоромний брехун", - наголосив республіканець Бейкон.
Головком Олександр Сирський провів нараду щодо протидії ворожим безпілотникам. Основне завдання - посилити безпілотники-перехоплювачі, збільшити кількість дронів, РЛС та екіпажів.
За його словами, створюються рубежі перехоплення на відстані від міст, формуються окремі дивізіони безпілотних систем ППО, залучаються армійська та мала авіація, а також міжнародні партнери.
Європейські лідери провели черговий раунд консультацій щодо встановлення миру в Україні й заговорили про обережні підстави для оптимізму.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що партнери "просувають мирний процес" і наголосив: прозорість та чесність потрібні від усіх сторін, зокрема від Росії.
Прем’єр Польщі Дональд Туск також бачить позитивні сигнали й припускає, що війна може завершитися швидше, ніж очікували. Втім застерігає - це поки надія, а не гарантія.
Як повідомляє литовський суспільний мовник LRT, країни Балтії посилюють підготовку до потенційних воєнних загроз з боку Росії та Білорусі. На кордоні Литви з Білоруссю та Росією вже з’явилися конструкції, призначені для підриву мостів у разі збройного конфлікту.
Окрім цього, військові проводять висадку дерев для прикриття ключових доріг, а також поглиблюють зрошувальні канави - у разі потреби вони виконуватимуть роль траншей і додаткових протитанкових бар’єрів.
Центральна виборча комісія ухвалила постанову про створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи (АІКС) "Всеукраїнський референдум". Вона буде окремим компонентом Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори".
У ЦВК пояснили, що також затверджено порядок створення нової системи. Водночас Комісія звернулася до Верховної Ради та Кабміну із проханням передбачити фінансування для реалізації цього рішення, а до міжнародних партнерів - із закликом сприяти створенню АІКС.
Президент Володимир Зеленський заявив, що визначився з кандидатурою нового очільника Офісу президента.
"Я визначився. Інформація буде трішки пізніше. Що стосується очільників ОВА - зміни будуть на початку року, одразу на початку року", - зазначив Зеленський.
"План відновлення стосується всієї України. Ми готуємо кілька документів. Цей пакет ми називаємо "prosperity package". Відновлення робочих місць, відновлення життя в Україні. Ми багато цьому приділили уваги і президент Трамп фокусується на цьому", - заявив президент.
Він додав, що під час обговорень йшлося про середній рівень заробітної плати українців.
Трамп, за словами Зеленського, зацікавлений у створенні умов для приходу американського бізнесу на ринок України, що, як очікується, має сприяти зростанню зарплат утричі.
Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що сумнівається у твердженнях Росії про нібито атаку України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна.
"Неясно, чи це насправді сталося", - сказав Вітакер, коментуючи заяви Москви, які Україна заперечує.