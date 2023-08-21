Росіяни "зализують рани" на Лимано-Куп'янському напрямку та підтягують нові сили, - Маляр

Російські військові відновлюють свої сили та перегруповуються на Лиманському та Куп'янському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що на сході основні напрямки наступу ворога, тому там точаться важкі бої.

Маляр повідомила, що на Куп'янському напрямку складна ситуація, ворог, в тому числі обстрілює і Куп'янськ. Бої тривають, українські захисники потужно чинять опір.

"Протягом тижня, якщо дивитися по цифрах, то на Лиманському і Куп'янському напрямках може здатися, що зменшилася кількість обстрілів та боїв. Але насправді ворог не полишає своїх планів рухатися там вперед. Зараз просто відбувається перегрупування і він додатково підтягує туди сили", - сказала вона.

Заступниця міністра нагадала, що останні два тижні росіяни активізувалися на цих напрямках, проте Збройні сили зупиняли ворога. За словами Маляр, зараз противник просто "зализує рани". З огляду на це активність дещо спала, але це не означає, що окупанти не продовжать активність. Тому наші оборонці, безумовно, стежать за Куп'янським та Лиманським напрямком.

"Якщо говорити детальніше, то на Куп'янському напрямку наші відбили атаки південніше Першотравневого, Синьківки й східніше Петропавлівки Харківської області. Тобто всі бої минулого тижня закінчилися поразкою ворога, він там не просувається", - сказала вона

Щодо Лиманського напрямку, то там основні бої тривають довкола Серебрянського лісництва. Росіяни намагаються вибити українських бійців із позиції Кремінної й Білогорівки, які були раніше зайняті нашими військами. Ворогу це не вдається, але бої там теж дуже запеклі.

Контрнаступ ЗСУ

В останні місяці українські військові активізували свої зусилля щодо деокупації наших територій.

Так, наші захисники продовжували наступальну операцію на південь від Бахмута. Вони також продовжують наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах.

ЗСУ просуваються у напрямку Роботино Запорізької області. Наші бійці відтісняють росіян і ті потроху відходять на південь.

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