Маляр про ситуацію в Роботиному: триває планова бойова робота
Підрозділи ЗСУ мали успіх в напрямку південно-східніше Роботиного та південніше села Мала Токмачка Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр.
За її словами, ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботиного, "але безуспішно".
Як зазначила Маляр, у населеному пункті "зараз триває планова бойова робота".
https://deepstatemap.live/
Вона повідомила, що наступальні дії тривають на Бердянському та Мелітопольському напрямках.
"На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні. Вони продовжують обстрілювати наші позиції та цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, при цьому активно застосовують баражуючи боєприпаси "Ланцет", - повідомила Маляр.
Нагадаємо, за даними DeepState, ЗСУ просуваються у напрямку Роботиного Запорізької області. Наші бійці відтісняють росіян, і ті потроху відходять на південь.
Водночас у російських соцмережах почала з'являтися інформація про те, що росіяни вже залишили Роботине.