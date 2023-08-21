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Маляр про ситуацію в Роботиному: триває планова бойова робота

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Україна, Понеділок 21 серпня 2023 12:37
Маляр про ситуацію в Роботиному: триває планова бойова робота Фото: Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підрозділи ЗСУ мали успіх в напрямку південно-східніше Роботиного та південніше села Мала Токмачка Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр.

За її словами, ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботиного, "але безуспішно".

Як зазначила Маляр, у населеному пункті "зараз триває планова бойова робота".

Маляр про ситуацію в Роботиному: триває планова бойова роботаhttps://deepstatemap.live/

Вона повідомила, що наступальні дії тривають на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні. Вони продовжують обстрілювати наші позиції та цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, при цьому активно застосовують баражуючи боєприпаси "Ланцет", - повідомила Маляр.

Нагадаємо, за даними DeepState, ЗСУ просуваються у напрямку Роботиного Запорізької області. Наші бійці відтісняють росіян, і ті потроху відходять на південь.

Водночас у російських соцмережах почала з'являтися інформація про те, що росіяни вже залишили Роботине.

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