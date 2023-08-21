Зеленський прибув до Греції та розкрив плани візиту

Президент України Володимир Зеленський після візитів до країн Північної Європи прибув до Греції. Там він проведе низку зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави української держави.

"Продовжуємо візитом до Греції. Вже прибули. Зустріч з президентом Катериною Сакелларопулу, змістовні переговори з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом та грецькою делегацією", - заявив президент.

За його словами, головними темами на переговорах стане все те, що можна зробити для захисту життя людей та свободи в Європі.

Також Зеленський розповів, що візьме участь у саміті Україна - Балкани. Там відбудеться спільна зустріч з лідерами балканських країн, на якій обговорять координацію європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонну співпрацю та безпеку.

Президент анонсував і зустріч з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Щодня додаємо сили нашій державі, нашим воїнам та нашій взаємодії з партнерами", - зазначив Зеленський.

Оновлено 18:30

Як уточнили в канцелярії прем'єр-міністра Греції, сьогодні ввечері відбудеться неформальна вечеря лідерів західнобалканських країн, у якій візьме участь Зеленський.

Там також будуть присутні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Шарль Мішель.

Турне Зеленського

Нагадаємо, останніми днями Зеленський вже відвідав Швецію, Данію та Нідерланди.

Зокрема, внаслідок візитів Данія та Нідерланди анонсували передачу Україні американських винищувачів F-16 після того, як навчання наших пілотів завершиться.