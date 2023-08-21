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"Роботине так чи інакше звільнять". Експерт розповів про бої за село

Понеділок 21 серпня 2023 17:37
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"Роботине так чи інакше звільнять". Експерт розповів про бої за село Фото: експерт розповів про бої за Роботине (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Коваленко

Українські військові досягли успіхів у боях за Роботине Запорізької області. Село, ймовірно, буде звільнено від російських окупантів.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, бої у північній частині Роботиного точаться вже давно, але минулого тижня в "сіру зону" вже перейшов центр села.

"Я думаю, що найближчим часом ми отримаємо більше офіційної інформації. Головне те, що так чи інакше село буде звільнено. І коли це станеться, треба розуміти, що зміниться загальний розклад на даній ділянці фронту, бо Роботине є головною перешкодою на шляху до другої лінії оборони росіян", - зазначив Коваленко.

Він також уточнив, що окрім того, що нашим захисникам вдалося вклинитися на ділянці між Роботиним та Вербовим, вони також інтенсивніше вбивають клин і на правому фланзі між Роботиним та селом Копані.

&quot;Роботине так чи інакше звільнять&quot;. Експерт розповів про бої за село Фото: Роботине, Копані та Вербове на карті (натисніть, щоб збільшити)

Бої за Роботино

Нагадаємо, згідно з даними карти DeepStateMap, українські захисники поступово просуваються в районі Роботиного.

Як зазначала сьогодні заступник міністра оборони України Ганна Маляр, у селі триває планова бойова робота.

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