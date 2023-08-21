Верхівка ФСБ вимагає звільнення Герасимова і Шойгу, - ГУР

Керівництво російської Федеральної служби безпеки намагається домогтися звільнення міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Між ними існує реальний конфлікт.

За його словами, клани кремлівського режиму в Москві продовжують внутрішню боротьбу на тлі все більш відчутних втрат на фронті і неадекватних дій російського диктатора, який демонструє слабкість.

"Воєнна розвідка України підтверджує спроби ФСБ змінити керівництво російського Міноборони. Цей внутрішній конфлікт триває, а переможцем у ньому може бути лише одна зі сторін. Однак поки неясно, яка зі сторін візьме гору в цьому протистоянні", - сказав Черняк.

Він уточнив, що конфлікт між ФСБ та керівництвом окупаційної армії - це продовження бунту засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина. За словами Черняка, спроба збройного походу "вагнерівців" у бік Москви поглибила лінії розколу всередині кремлівської верхівки, проте все це прямий наслідок агресивної злочинної політики Росії.

Черняк розповів, що зараз ГУР ретельно спостерігає за перебігом конфлікту, чистками генералітету, арештами, спецзаходами, загадковими смертями представників силових еліт держави-агресора.

"Виглядає так, що кремлівський немолодий вождь через шалену військову авантюру опинився силоміць посадженим на шпагат між наближеними кланами: і всидіти важко, і піднятися боляче. Якщо якийсь клан раптом знову почне стрімкий рух не в тому напрямку, то конструкція взагалі може посипатись", - зазначив представник ГУР.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомляло, що у ФСБ закликають Путіна звільнити Шойгу та Герасимова.

Але, за даними видання, зараз "немає жодних ознак", що Кремль має намір проводити кадрові перестановки. Водночас політичне керівництво розправляється з тими, хто активно критикує Шойгу та Герасимова.