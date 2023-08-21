Сили оборони України знищили ворожу БМП поблизу Бахмута (відео)

Сили оборони України виявили, а потім знищили російську БМП у районі Бахмута (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Прикордонники-аеророзвідники виявили переміщення бронетехніки противника до лінії зіткнення на Бахмутському фланзі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що координати оператори БпЛА негайно передали мінометникам 3 окремої штурмової бригади ЗСУ.

"А відправляти "вітальні сюрпризи" окупантам хлопців навчати не потрібно, тож ціль ефектно знищено", - додали у ДПСУ.

Ситуація біля Бахмута

Варто зазначити, що Бахмут протягом місяців залишався епіцентром бойових дій. За даними Генштабу ЗСУ, наші воїни ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах. Своєю чергою окупанти намагаються відновити втрачені позиції.

Минулої доби в районі Бахмута українські сили продовжували обмежені контрнаступальні дії й мали невеликий успіх. ЗСУ досягли позицій далі на захід і північ від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України минулого тижня звільнили ще 3 кв. км на південному флангу довкола Бахмуту.