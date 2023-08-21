Спека поки не відступає: прогноз погоди в Україні на завтра
Погода в Україні буде спекотною завтра 22 серпня. Однак місцями очікуються короткочасні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.
Синоптики повідомляють, що у вівторок в Україні очікується мінлива хмарність та без опадів.
Однак лише в Карпатах, на Прикарпатті та північному сході країни вдень прогнозуються місцями короткочасні дощі.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +15 +20 градусів, а вдень +24 +29. При цьому на Закарпатті, в центральних та східних областях очікується +27 +32 градуси.
Синоптики також прогнозують, що на півдні країни вночі буде +18 +23 градуси, а вдень +30 +35.
Погода в Києві і області
В столичному регіоні завтра буде мінлива хмарність й без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря по області вночі становитиме +15 +20 градусів, а вдень +24 +29. При цьому у Києві вночі буде +18 +20, а вдень +27 +29.
При цьому синоптики попереджають, що з 22 до 24 серпня в столичному регіоні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Спека в Україні
Начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі РБК-Україна повідомив, що спека в Україні протримається до кінця літа.
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