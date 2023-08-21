Спека поки не відступає: прогноз погоди в Україні на завтра

Погода в Україні буде спекотною завтра 22 серпня. Однак місцями очікуються короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

Синоптики повідомляють, що у вівторок в Україні очікується мінлива хмарність та без опадів.

Однак лише в Карпатах, на Прикарпатті та північному сході країни вдень прогнозуються місцями короткочасні дощі.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +15 +20 градусів, а вдень +24 +29. При цьому на Закарпатті, в центральних та східних областях очікується +27 +32 градуси.

Синоптики також прогнозують, що на півдні країни вночі буде +18 +23 градуси, а вдень +30 +35.

Погода в Києві і області

В столичному регіоні завтра буде мінлива хмарність й без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +15 +20 градусів, а вдень +24 +29. При цьому у Києві вночі буде +18 +20, а вдень +27 +29.

При цьому синоптики попереджають, що з 22 до 24 серпня в столичному регіоні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Спека в Україні

Начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі РБК-Україна повідомив, що спека в Україні протримається до кінця літа.

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