Українські військові знищили російські "Тюльпан" та "Піон" на Бахмутському напрямку (відео)

Воїни 3-го полку ССО України знищили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" та самохідну гармату 2С7 "Піон" за допомогою артилерії на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спецоперацій ЗСУ .

Повідомляється, що під час розвідки місцевості на Бахмутському напрямку українські оператори виявили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" 240-мм калібру та самохідну гармату 2С7 "Піон" калібром 203 мм. Вони працювали по позиціях наших захисників.

Оператори групи спецпризначення ССО України передали координати виявлених цілей артилерії Сил оборони і корегували її вогонь.

За даними розвідки, через артудар ворожу техніку було знищено, а росіяни понесли втрати вбитими та пораненими.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники за допомогою FPV-дрона знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21" на Сватівському напрямку.

Раніше наші захисники підбили дроном-камікадзе російський танк під Бахмутом.

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