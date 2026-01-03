Зеленський відреагував на операцію США у Венесуелі та натякнув на "іншого диктатора"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на операцію США із захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Він пожартував, що США "знають, що робити", натякаючи на "іншого диктатора".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента під час брифінгу після переговорів з радниками з нацбезпеки країн-партнерів.
Під час брифінгу президента запитали, як він може прокоментувати операцію США у Венесуелі, коли американські спецпризначенці викрали диктатора Мадуро та відправили його на територію Сполучених Штатів.
"Про Венесуелу? Ну як тут відреагувати? Ну що я можу сказати? Якщо можна так з диктаторами, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі", - пожартував Зеленський.
Він не назвав конкретно Росію, але контекст заяви це не виключає.
Нагадаємо, що вночі з 2 на 3 січня Сполучені Штати провели операцію у Каракасі - столиці Венесуели. До проведення операції залучили 150 літаків, ВМС США, дрони та агентуру ЦРУ.
Проведення операції вранці 3 січня підтвердив президент США Дональд Трамп, заявивши про захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Також Трамп показав перше фото Мадуро після захоплення.
Венесуельському диктатору та його дружині Сілії Флорес вже висунули обвинувачення у Південному окрузі Нью-Йорка - змова з метою наркотероризму, змова щодо імпорту кокаїну до США та багато іншого.
Хто опиниться при владі у Венесуелі, наразі точно невідомо. Як вважають ЗМІ, ситуація там може піти трьома шляхами. Але Трамп вже заявив на брифінгу - США будуть керувати Венесуелою до передачі влади.