США звинуватили Мадуро у наркотероризмі та змові проти країни

Сполучені Штати Америки висунули обвинувачення президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Сілії Флорес у Південному окрузі Нью-Йорка.

Як повідомляє РБК-Україна , про це написала генеральний прокурор США Памела Бонді у Twitter.

"Незабаром вони відчують на собі весь гнів американського правосуддя на американській землі в американських судах. Від імені всього Мінюсту США я хочу подякувати президенту Трампу за те, що він мав мужність вимагати відповідальності від імені американського народу, а також висловити величезну подяку нашим хоробрим військовим, які провели неймовірну і надзвичайно успішну операцію із затримання цих двох підозрюваних міжнародних наркоторговців", - написала вона.

За її словами, Мадуро інкримінують змову з метою наркотероризму, змову щодо імпорту кокаїну до США, а також незаконне володіння автоматичною зброєю та руйнівними пристроями. Окрім цього, йдеться про змову з метою використання такої зброї проти Сполучених Штатів.

Операція США проти Венесуели

Нагадаємо, сьогодні, 3 січня, Сполучені Штати завдали серії ударів по столиці Венесуели - Каракасу. У різних районах міста було чути вибухи.

За повідомленнями місцевих медіа, під удар могли потрапити будівля парламенту Венесуели, а також будинок міністра оборони країни Владіміра Падріно Лопеса. Також повідомляється про атаки на південні райони Каракаса, зокрема на військовий комплекс Форт-Тіуна та авіабазу імені генералісимуса Франсіско де Міранди.

Загалом у столиці, за попередніми даними, могли бути уражені щонайменше десять об’єктів.

Крім того, місцеві джерела інформують про удар по військово-морській базі Ла-Гуайра у штаті Варгас, де розташована морська академія. Також зафіксовано атаки на порт Каракаса та острів Маргарита в Карибському морі, де зосереджена значна кількість військової інфраструктури.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели, заявивши про її успішне завершення. За його словами, президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною було затримано та вивезено з країни.

