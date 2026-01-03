Є три сценарії: ЗМІ спрогнозували, як можуть далі розгортатися події у Венесуелі

Ілюстративне фото: для Венесуели є кілька сценаріїв розвитку подій (Getty Images)

Ситуація у Венесуелі після захоплення військами США диктатора Ніколаса Мадуро може піти трьома шляхами: "конституційна" передача влади, військовий переворот, або взагалі дезінтеграція режиму.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише американська служба новин CNN.

Конституція Венесуели каже, що влада в країні повинна перейти до віцепрезидента - цю посаду обіймає Делсі Родрігес. Сам Родрігес вже заявив, що уряд Венесуели не знає про місцеперебування Мадуро та його дружини Сілії Флорес. Майбутнє країни зараз під великим питанням, оскільки венесуельська опозиція вважає законним президентом країни політика Едмундо Гонсалеса, який перебуває у вигнанні. Ситуація в країні, вважає видання, може піти по одному з трьох можливих сценаріїв: "Конституційний" шлях. Згідно зі статтею 223 конституції Венесуели, владу бере віцепрезидент Делсі Родрігес та оголошує вибори протягом 30 днів через "абсолютну відсутність президента". Далі новообраний президент країни приходить до влади. Повна дезінтеграція режиму. Високопосадовці Мадуро йдуть у відставку, або тікають з країни, залишаючи вакуум влади. В цих умовах "у керма" країни може стати опозиція, яку очолює науковець та ексдипломат Едмундо Гонсалес Уррутія. Він перебуває в Іспанії, у вигнанні, та користується підтримкою опозиціонерів, серед яких найвпливовіша - лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо. Жорсткий військовий переворот. Володимир Падріно Лопес, чинний міністр оборони, вранці 3 січня заявив, що Венесуела чинитиме опір іноземним військам та Сполученим Штатам. Є сценарій, за якого військове крило уряду влаштує переворот та перетвориться на хунту, що візьме на себе керування Венесуелою.