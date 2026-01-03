Трамп опублікував перше фото Мадуро після затримання

Американський лідер Дональд Трамп опублікував фото президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого сьогодні затримали в хід військової операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в соцмережі Truth Social .

На фото видно, як венесуельського лідера перебуває під вартою. За інформацією американського президента, Мадуро знаходиться на борту американського військового корабля USS Iwo Jima.

Раніше Трамп сказав, що Мадуро їде до Нью-Йорка, де йому пред'явлено звинувачення в наркотероризмі.

Обвинувальний акт Мадуро

Сполучені Штати Америки висунули обвинувачення президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Сілії Флорес у Південному окрузі Нью-Йорка.

Венесуельському лідеру інкримінують змову з метою наркотероризму, змову щодо імпорту кокаїну до США, а також незаконне володіння автоматичною зброєю та руйнівними пристроями. Окрім цього, йдеться про змову з метою використання такої зброї проти Сполучених Штатів.

Хто такий Мадуро

Наколас Мадуро обіймає посаду президента Венесуели вже 13 років після смерті Уго Чавеса, популістського лівого президента.

Раніше США, ЄС і низка інших держав вводили персональні та секторальні санкції проти Мадуро і його оточення, звинувачуючи його в порушеннях прав людини, фальсифікації виборів і авторитарному управлінні.