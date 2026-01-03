Зеленский отреагировал на операцию США в Венесуэле и намекнул на "другого диктатора"

Во время брифинга президента спросили, как он может прокомментировать операцию США в Венесуэле, когда американские спецназовцы похитили диктатора Мадуро и отправили его на территорию Соединенных Штатов.

"О Венесуэле? Ну как здесь отреагировать? Ну что я могу сказать? Если можно так с диктаторами, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше", - пошутил Зеленский.

Он не назвал конкретно Россию, но контекст заявления это не исключает.