Літаки, дрони та агенти спецслужб: в США розкрили деталі операції з захоплення Мадуро

США залучили до операції із захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро 150 літаків та гелікоптерів за підтримки військово-морських сил, дронів та інших засобів. Тільки один вертоліт США було підбито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Об'єднаного комітету начальників штабів Пентагона генерала Дена Кейна.

За словами Кейна, з 20 різних військових баз США було залучено понад 150 літаків та гелікоптерів. Їх підтримували ВМС США, дрони, "інші військові засоби" та спецслужби.

Венесуельську протиповітряну оборону "придушили" низкою засобів, щоб вертольоти з десантом могли пролетіти. Довелося навіть відкривати вогонь, коли під час підльоту до мети вертольоти потрапили під обстріл.

"Коли вертольоти наблизилися до мети, по них було відкрито вогонь, і вони відповіли переважаючим вогнем у відповідь", - зазначив Кейн.

Генерал додав, що підбити змогли тільки один вертоліт, але він самостійно повернувся на базу. Операція стала можливою, оскільки спецслужби США місяцями ретельно стежили за Мадуро, його переміщеннями та способом життя.

Не президент

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що диктатор Мадуро не вважається легітимним президентом країни. Його не визнають таким ані США, ані Європа та інші демократичні країни.

"Ніколас Мадуро мав можливості уникнути цього. Йому надавались дуже, дуже, дуже щедрі пропозиції. Але він вирішив погратись, результат ми бачимо", - зазначив він, пояснюючи причини початку операції.