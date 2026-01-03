Зеленський відреагував на операцію США у Венесуелі та натякнув на "іншого диктатора"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на операцію США із захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Він пожартував, що США "знають, що робити", натякаючи на "іншого диктатора".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента під час брифінгу після переговорів з радниками з нацбезпеки країн-партнерів.

Під час брифінгу президента запитали, як він може прокоментувати операцію США у Венесуелі, коли американські спецпризначенці викрали диктатора Мадуро та відправили його на територію Сполучених Штатів.

"Про Венесуелу? Ну як тут відреагувати? Ну що я можу сказати? Якщо можна так з диктаторами, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі", - пожартував Зеленський.

Він не назвав конкретно Росію, але контекст заяви це не виключає.