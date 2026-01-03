Зеленский отреагировал на операцию США в Венесуэле и намекнул на "другого диктатора"
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на операцию США по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Он пошутил, что США "знают, что делать", намекая на "другого диктатора".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента во время брифинга после переговоров с советниками по нацбезопасности стран-партнеров.
Во время брифинга президента спросили, как он может прокомментировать операцию США в Венесуэле, когда американские спецназовцы похитили диктатора Мадуро и отправили его на территорию Соединенных Штатов.
"О Венесуэле? Ну как здесь отреагировать? Ну что я могу сказать? Если можно так с диктаторами, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше", - пошутил Зеленский.
Он не назвал конкретно Россию, но контекст заявления это не исключает.
Напомним, что ночью со 2 на 3 января Соединенные Штаты провели операцию в Каракасе - столице Венесуэлы. К проведению операции привлекли 150 самолетов, ВМС США, дроны и агентуру ЦРУ.
Проведение операции утром 3 января подтвердил президент США Дональд Трамп, заявив о захвате венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Также Трамп показал первое фото Мадуро после захвата.
Венесуэльскому диктатору и его жене Силии Флорес уже предъявили обвинения в Южном округе Нью-Йорка - заговор с целью наркотерроризма, заговор по импорту кокаина в США и многое другое.
Кто окажется у власти в Венесуэле, пока точно неизвестно. Как считают СМИ, ситуация там может пойти тремя путями. Но Трамп уже заявил на брифинге - США будут управлять Венесуэлой до передачи власти.