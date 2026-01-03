Зеленский отреагировал на операцию США в Венесуэле и намекнул на "другого диктатора"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на операцию США по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Он пошутил, что США "знают, что делать", намекая на "другого диктатора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента во время брифинга после переговоров с советниками по нацбезопасности стран-партнеров.

Во время брифинга президента спросили, как он может прокомментировать операцию США в Венесуэле, когда американские спецназовцы похитили диктатора Мадуро и отправили его на территорию Соединенных Штатов.

"О Венесуэле? Ну как здесь отреагировать? Ну что я могу сказать? Если можно так с диктаторами, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше", - пошутил Зеленский.

Он не назвал конкретно Россию, но контекст заявления это не исключает.