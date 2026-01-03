ua en ru
Сб, 03 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский отреагировал на операцию США в Венесуэле и намекнул на "другого диктатора"

Украина, Суббота 03 января 2026 21:34
UA EN RU
Зеленский отреагировал на операцию США в Венесуэле и намекнул на "другого диктатора" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Елена Чернякова, Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на операцию США по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Он пошутил, что США "знают, что делать", намекая на "другого диктатора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента во время брифинга после переговоров с советниками по нацбезопасности стран-партнеров.

Во время брифинга президента спросили, как он может прокомментировать операцию США в Венесуэле, когда американские спецназовцы похитили диктатора Мадуро и отправили его на территорию Соединенных Штатов.

"О Венесуэле? Ну как здесь отреагировать? Ну что я могу сказать? Если можно так с диктаторами, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше", - пошутил Зеленский.

Он не назвал конкретно Россию, но контекст заявления это не исключает.

Напомним, что ночью со 2 на 3 января Соединенные Штаты провели операцию в Каракасе - столице Венесуэлы. К проведению операции привлекли 150 самолетов, ВМС США, дроны и агентуру ЦРУ.

Проведение операции утром 3 января подтвердил президент США Дональд Трамп, заявив о захвате венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Также Трамп показал первое фото Мадуро после захвата.

Венесуэльскому диктатору и его жене Силии Флорес уже предъявили обвинения в Южном округе Нью-Йорка - заговор с целью наркотерроризма, заговор по импорту кокаина в США и многое другое.

Кто окажется у власти в Венесуэле, пока точно неизвестно. Как считают СМИ, ситуация там может пойти тремя путями. Но Трамп уже заявил на брифинге - США будут управлять Венесуэлой до передачи власти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Украина Венесуэла Николас Мадуро
Новости
До Парижа 48 часов. Советники "коалиции желающих" обсуждали в Киеве мирный план: главное
До Парижа 48 часов. Советники "коалиции желающих" обсуждали в Киеве мирный план: главное
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем