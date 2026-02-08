Зеленський: Україна отримає 250 "найкращих у світі" літаків
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленості про постачання нових бойових літаків. Зокрема, мова про шведські Gripen та французькі Rafale.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський сказав під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту.
"Україна має на сьогодні домовленості про постачання в Україну 150 військових літаків Gripen, 100 літаків Rafale. Це найкращі літаки, на наш погляд, у світі, які є. Безумовно, є і F-16. На озброєнні української авіації сьогодні є F-16 - не нові, а ті літаки, про які я сказав, це нові”, - розповів президент.
Також глава держави анонсував, що після завершення війни Україна буде відновлювати та розвивати цивільну авіацію.
"Ми будемо піднімати цивільну авіацію, будемо її розвивати, але обов’язково закінчимо війну і будемо фокусуватись на цьому напрямку також”, - резюмував він.
Поставки авіації Україні
Нагадаємо, Зеленський ще в жовтні 2025 року повідомив, що Україна працює над масштабною програмою розвитку бойової авіації. Вже тоді він окреслив, що мета - сформувати флот з 250 сучасних літаків, включаючи F-16, Gripen і Rafale.
Зокрема, 17 листопада президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емануель Макрон підписали декларацію про наміри щодо масштабного посилення української авіації та протиповітряної оборони.
Цей документ передбачав можливі майбутні контракти на закупівлю Україною близько 100 французьких літаків Rafale. Уже в грудні Зеленський зустрівся з гендиректором компанії-виробника Еріком Трап'є.
Також зазначимо, що в жовтні 2025 року начальник управління з комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Україна давно розглядала придбання шведських винищувачів Gripen. Він пояснив, що вони є оптимальним вибором, оскільки в деяких моментах ці літаки кращі за американські F-16.