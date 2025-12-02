ua en ru
Візит Зеленського на Dassault Aviation: Україна може отримати нові винищувачі

Україна, Вівторок 02 грудня 2025 01:49
Візит Зеленського на Dassault Aviation: Україна може отримати нові винищувачі Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Президент України Володимир Зеленський продовжує зміцнювати міжнародне співробітництво в оборонній сфері, розглядаючи нові можливості для модернізації авіації України та розширення партнерства з Францією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента України Володимира Зеленського в мережі Telegram.

Зеленський зустрівся з президентом і генеральним директором авіакосмічної компанії Dassault Aviation Еріком Трап'є та оглянув виробничі потужності підприємства.

Під час візиту він ознайомився з лініями складання техніки військового призначення, включно з багатоцільовими винищувачами.

Перспективи співпраці

Сторони обговорили можливості подальшого партнерства, включно з локалізацією деяких елементів виробництва на території України.

Особлива увага приділялася технічним характеристикам літаків військового призначення, насамперед багатоцільових винищувачів сімейства Rafale.

Авіаційні плани України

Зазначається, що Україна зможе придбати винищувачі Rafale у рамках декларації, підписаної 17 листопада з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Цей проєкт розглядається як ключовий для посилення повітряного компонента і модернізації ВПС України.

Що ще пропонує Франція в рамках нової декларації

У межах нової угоди з Францією Україна розраховує значно зміцнити свої оборонні можливості: як повідомив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з Емманюелем Макроном, країна отримає вісім систем ППО SAMP-T, сто багатоцільових винищувачів Rafale F-4 і низку іншого високотехнологічного військового обладнання.

Нагадуємо, що у Франції розглядається можливість введення добровільної військової служби у відповідь на зростаючі загрози з боку Росії, про що незабаром збирається оголосити президент Еммануель Макрон.

Зазначимо, що російське командування продовжує поширювати заяви про "успіхи" своїх військ, але дані, які озвучує начальник Генштабу Валерій Герасимов, не збігаються з інформацією українських джерел і не відображають дійсний стан на фронті.

