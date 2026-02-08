ua en ru
Зеленский: Украина получит 250 "лучших в мире" самолетов

Воскресенье 08 февраля 2026 18:22
Зеленский: Украина получит 250 "лучших в мире" самолетов Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет договоренности о поставках новых боевых самолетов. В частности, речь о шведских Gripen и французских Rafale.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский сказал во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.

Читайте также: Лучше F-16: Украина может получить "Gripen" с ракетами Meteor

"Украина имеет на сегодня договоренности о поставках в Украину 150 военных самолетов Gripen, 100 самолетов Rafale. Это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире, которые есть. Безусловно, есть и F-16. На вооружении украинской авиации сегодня есть F-16 - не новые, а те самолеты, о которых я сказал, это новые", - рассказал президент.

Также глава государства анонсировал, что после завершения войны Украина будет восстанавливать и развивать гражданскую авиацию.

"Мы будем поднимать гражданскую авиацию, будем ее развивать, но обязательно закончим войну и будем фокусироваться на этом направлении также", - резюмировал он.

Поставки авиации Украине

Напомним, Зеленский еще в октябре 2025 года сообщил, что Украина работает над масштабной программой развития боевой авиации. Уже тогда он очертил, что цель - сформировать флот из 250 современных самолетов, включая F-16, Gripen и Rafale.

В частности, 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмануэль Макрон подписали декларацию о намерениях по масштабному усилению украинской авиации и противовоздушной обороны.

Этот документ предусматривал возможные будущие контракты на закупку Украиной около 100 французских самолетов Rafale. Уже в декабре Зеленский встретился с гендиректором компании-производителя Эриком Трапье.

Также отметим, что в октябре 2025 года начальник управления по коммуникациям Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что Украина давно рассматривала приобретение шведских истребителей Gripen. Он пояснил, что они являются оптимальным выбором, поскольку в некоторых моментах эти самолеты лучше американских F-16.

