Оптимальніші за F-35: Ігнат пояснив, чому Gripen стали пріоритетом для України
Шведські винищувачі Gripen є оптимальним вибором для України, оскільки вони в деяких моментах кращі за американські F-35. Україна давно розглядала для себе саме шведські літаки.
Як передає РБК-Україна, про це начальник управління з комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.
"Gripen розглядався у нас у візії до 2035 року, ще навіть у 2000-х роках військове керівництво розуміло. Це процес дуже непростий, а ми його скоротили", - сказав він.
За словами Ігната, українські пілоти вже опанували Gripen. Вони спеціально їздили у Швецію та проводили там ознайомчі польоти на винищувачі.
До того ж цей літак чудово підходить Україні не тільки з погляду навченості особового складу, але й економічно та тактично. В плані економіки, сам літак доволі дешевий (якщо порівнювати з американськими, наприклад), а його обслуговування також недороге.
"Це одна з найдешевших моделей. Він не надто дорогий, особливо в обслуговуванні. Є така позиція як льотна година. Скільки коштує льотна година Gripen і F-35? Там в рази різниця", - сказав Ігнат.
В тактичному плані Gripen підходить, оскільки він може використовувати обладнані в Україні польові аеродроми. Цей літак здатний садитися та злітати не тільки з асфальтованих автомобільних доріг, а й з "ґрунтовок".
"У нас сьогодні десятки аеродромів по всій країні, які ми використовуємо як аеродроми підскоку: ґрунтові смуги, ділянки автодоріг, куди сідає літак, може дозаправитися, взяти озброєння і далі йти бомбити нашого недруга. Цей літак маючи великі колеса, високе шасі, міг би забезпечити, щоб у нас була різна авіація і для протиповітряного бою, і для ударів по противнику на землі", - резюмував Ігнат.
Gripen для України: що відомо
Нагадаємо, 22 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Швеція продасть Україні 120-150 сучасних винищувачів Saab JAS 39 Gripen E. Це контракт на перспективу: виробництво цієї моделі тільки почалося, перші постачання, заявив прем'єр Швеції Ульф Крістерссон, можливі через три роки.
За словами Зеленського, вибір України був продиктований тим, що шведські винищувачі є одними з найкращих у світі. Окрім цього, "Грифони" (Gripen - "Грифон" шведською) чудово "вписуються" в структуру та бачення Повітряних сил.
Швеція ще у 2023 році почала навчання українських пілотів на Gripen. Наступного року шведський парламент підтримав постачання Gripen Україні, проте вже 28 травня 2024 року стало відомо, що західні країни попросили Стокгольм "зачекати". На той момент головна увага приділялася введенню в експлуатацію винищувачів американського виробництва F-16.