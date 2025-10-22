Оптимальніші за F-35: Ігнат пояснив, чому Gripen стали пріоритетом для України

Шведські винищувачі Gripen є оптимальним вибором для України, оскільки вони в деяких моментах кращі за американські F-35. Україна давно розглядала для себе саме шведські літаки.

Як передає РБК-Україна , про це начальник управління з комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

"Gripen розглядався у нас у візії до 2035 року, ще навіть у 2000-х роках військове керівництво розуміло. Це процес дуже непростий, а ми його скоротили", - сказав він.

За словами Ігната, українські пілоти вже опанували Gripen. Вони спеціально їздили у Швецію та проводили там ознайомчі польоти на винищувачі.

До того ж цей літак чудово підходить Україні не тільки з погляду навченості особового складу, але й економічно та тактично. В плані економіки, сам літак доволі дешевий (якщо порівнювати з американськими, наприклад), а його обслуговування також недороге.

"Це одна з найдешевших моделей. Він не надто дорогий, особливо в обслуговуванні. Є така позиція як льотна година. Скільки коштує льотна година Gripen і F-35? Там в рази різниця", - сказав Ігнат.

В тактичному плані Gripen підходить, оскільки він може використовувати обладнані в Україні польові аеродроми. Цей літак здатний садитися та злітати не тільки з асфальтованих автомобільних доріг, а й з "ґрунтовок".

"У нас сьогодні десятки аеродромів по всій країні, які ми використовуємо як аеродроми підскоку: ґрунтові смуги, ділянки автодоріг, куди сідає літак, може дозаправитися, взяти озброєння і далі йти бомбити нашого недруга. Цей літак маючи великі колеса, високе шасі, міг би забезпечити, щоб у нас була різна авіація і для протиповітряного бою, і для ударів по противнику на землі", - резюмував Ігнат.