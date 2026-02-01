Кращі за F-16: Україна може отримати "грифони" з ракетами Meteor

Україна та Швеція обговорили надання нової військової допомоги Києву, а також майбутню передачу Україні винищувачів Gripen та ракет ППО великої дальності Meteor.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства оборони України.

За заявою Міноборони, Швеція зараз готує передачу Україні одного з найбільших пакетів військової допомоги. До його складу увійдуть засоби ППО, радари від Saab, системи радіоелектронної боротьби та дрони - зокрема для далекобійних ударів (deep strike).

Окремо заявляється, що міністр оборони Михайло Федоров обговорив зі своїм шведським колегою Полом Йонсоном низку важливих питань:

протидію балістичним ракетам через PURL;

запуск програми Brave-Sweden для оборонних інновацій (аналогічно до українського Brave1);

передачу винищувачів Gripen та далекобійних ракет Meteor.

"Грифони" та "Метеори": що про них відомо

Gripen E (Saab JAS 39E) - це сучасний багатоцільовий винищувач шведської розробки та виробництва, призначений для виконання завдань у повітрі, на землі та на морі. Він здатен як перехоплювати цілі, так і завдавати високоточних ударів. Детальніше про шведські літаки можна прочитати тут.

Україна вже давно проявляє цікавість до шведських літаків. Питання Gripen залишається актуальним навіть попри те, що зараз на озброєнні ЗСУ перебувають американські винищувачі F-16 та французьські літаки Mirage.

Ще у 2023 році Швеція дозволила навчати українських пілотів на винищувачах Gripen. Згодом шведський парламент підтримав постачання літаків до України. Таким чином, готувалося підгрунтя для передачі винищувачів українцям.

Разом зі шведським літаком Україна хоче отримати найдалекобійнішу ракету "повітря-повітря", яку має НАТО. Мова йде про ракету MBDA Meteor - її заявлена дальність складає понад 200 кілометрів. Це значно більше, ніж ті можливості винищувачів F-16, які сьогодні Україна має у своєму авіапарку.

Використовуватися ракета може вживаними винищувачами Gripen C/D, які Україна хотіла б отримати у 2026 році. Цілевказання надаватимуть літаки ДРЛВ Saab 340 AEW&C, дві одиниці яких Швеція також обіцяла Україні.