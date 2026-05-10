Вакцину проти хантавірусу розробляють роками через брак фінансування, - NYT

Вакцини та ліки проти хантавірусу, спалах якого зафіксували на круїзному лайнері MV Hondius, досі перебувають на стадії розробки. Дослідження роками стикаються з браком фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними видання, наразі не існує затвердженого лікування хантавірусу, а також немає широкодоступних вакцин проти цього захворювання.

Через це лікарі не мали ефективних інструментів допомоги, коли пасажири лайнера почали хворіти посеред Атлантичного океану.

Дослідниця інфекційних захворювань Каліфорнійського університету Вайті Арумугасвамі заявила, що ситуація стала "сигналом тривоги", адже медична система фактично не має готових рішень для боротьби з вірусом.

Це, як повідомляється, пов’язано з браком фінансування, адже вірус не часто уражає людей. Деякі наукові групи вже "десятиліттями" працюють над розробкою методів лікування та вакцин проти хантавірусу.

За словами медиків, якби боротьба з вірусом стала пріоритетною, то "лікування можна було б знайти набагато швидше".

За даними видання, існує два основні типи хантавірусів: "віруси Старого Світу, які циркулюють переважно в Азії та Європі, та віруси Нового Світу, які зустрічаються в Америці". Спалах на круїзному лайнері пов'язують із вірусом Нового Світу, відомим як вірус Анд.

За словами лікарів, існують вакцини, які діють проти деяких вірусів Старого Світу, але їхня ефективність помірна. Також немає ліцензованих вакцин проти хантавірусу Нового Світу.

Наразі науковці проводять дослідження на хом’яках, щоб винайти дієву вакцину. Проте вченим, як стверджує видання, бракує реальних заражень хантавірусом великих тварин, а випадки захворювання на людях, мовляв, "досить рідкісні, що ускладнює проведення випробувань".