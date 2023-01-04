Зеленський провів Ставку, а Залужний розповів про контрнаступ ЗСУ: новини за 3 січня

Президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку, під час якої було обговорено ситуацію на фронті. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про контрнаступальні дії українських військових.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 3 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

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Зеленський провів Ставку: говорили про обстановку на фронті та ймовірні кроки РФ

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед тем - ситуація на фронті і можливі кроки РФ найближчим часом.

"(Головнокомандувач ЗСУ - ред.) Валерій Залужний доповів про обстановку на основних напрямках фронту. Про ймовірні кроки агресора у найближчий період йшлося у доповіді (керівника ГУР МО - ред.) Кирила Буданова", - розповів глава держави.

Залужний назвав найскладніший напрямок фронту і де вдається контрнаступати

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів першу в новому році телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Марком Міллі. У ході переговорів Залужний назвав найскладніший напрямок фронту.

"Тяжкі бої ведуться на рубежі Сватово-Кременна, а також у напрямку Лисичанська. Найбільш складна ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ", - заявив Залужний.

Він також додав, що на Донецькому напрямі ЗСУ вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії.

Просила Росія. Турецькі ЗМІ опублікували нові деталі обміну Медведчука

Обмін одіозного політика Віктора Медведчука на українських захисників відбувся на запит російської сторони. Він проходив в аеропорту Анкари, зазначає Hurriyet.

За інформацією видання, запит на обмін надійшов від росіян, і коли українська сторона погодилася, переговори відбулися у турецькій Анкарі за підтримки Національної розвідувальної організації. Переговори зайняли час.

Чи попередять українців про новий масштабний наступ Росії: відповідь Міноборони

Україна готується до будь-яких дій з боку росіян, але гарантувати попередження про новий масштабний наступ було б некоректно. Оскільки противник має кілька сценаріїв і ухвалює рішення в останній момент, заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

На запитання журналіста, чи можливі попередження, що ворог наступатиме, наприклад, з півночі, вона відповіла, що "в цій ситуації не коректно говорити про попередження".

Британія оголосила додаткові поставки допомоги Україні у боротьбі з РФ

Під час спілкування прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака та президента України Володимира Зеленського глава британського уряду пообіцяв додаткові поставки допомоги Україні для боротьби з Росією.

До Білорусі прилетів російський літак для коригування ударів, - "Гаюн"

Сьогодні, 3 січня, Росія перекинула у Білорусь свій літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У, який використовується для коригування ударів.

Борт Іл-76 А-50У з реєстраційним номером RF-50608 приземлився у Мачулищах о 21:25.