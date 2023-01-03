Британія оголосила додаткові поставки допомоги Україні у боротьбі з РФ

Під час спілкування прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака і президента України Володимира Зеленського очільник британського уряду пообіцяв додаткові поставки допомоги Україні для боротьби з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian .

Як зазначає видання, лідери двох держав обговорили постійну підтримку Великобританією України, а також надання додаткових поставок для допомоги у боротьбі з російськими загарбниками.

Прем’єр-міністр сказав, що Україна може розраховувати на довгострокову підтримку Великобританії, про що свідчить нещодавня поставка понад 1000 протиповітряних ракет. Також ведеться робота з надання додаткового озброєння найближчими тижнями та місяцями для забезпечення перемоги України на полі бою.

Крім того, Сунак і Зеленський обмінялися думками щодо жахливих атак безпілотників на Україну останніми днями.

"Думки Великої Британії з українським народом, оскільки він продовжує жити під таким бомбардуванням", - зауважив Сунак.

Обговорюючи саміт Об’єднаних експедиційних сил (JEF) у Латвії минулого місяця, прем’єр-міністр, за словами Guardian, подякував президенту Зеленському за віртуальне приєднання та сказав, що Британія та партнери JEF тісно співпрацюють, щоб забезпечити Україні необхідне озброєння.

Лідери домовилися підтримувати тісні контакти найближчими тижнями.