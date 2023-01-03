Гелікоптер, ППО та 750 окупантів. Генштаб порахував втрати росіян за добу

За даними на ранок вівторка, 3 січня, українські військові ліквідували за добу 750 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 108190 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Як повідомлялось, українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 2 січня відбили 13 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.

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