Гелікоптер, ППО та 750 окупантів. Генштаб порахував втрати росіян за добу
Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 3 січня (GettyImages)
За даними на ранок вівторка, 3 січня, українські військові ліквідували за добу 750 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 108190 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 03.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 108 190 (+750) осіб ліквідовано,
- танків - 3036 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 6100 (+7) од,
- артилерійських систем - 2033 (+6) од,
- РСЗВ - 424 (+1) од,
- засобів ППО - 214 (+1) од,
- літаків - 283 (+0) од,
- гелікоптерів - 270 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1839 (+3),
- крилатих ракет - 723 (+0),
- кораблів /катерів - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4735 (+10) од,
- спеціальної техніки - 181 (+0).
Як повідомлялось, українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 2 січня відбили 13 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.
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