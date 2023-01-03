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Гелікоптер, ППО та 750 окупантів. Генштаб порахував втрати росіян за добу

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Україна, Вівторок 03 січня 2023 08:29
Гелікоптер, ППО та 750 окупантів. Генштаб порахував втрати росіян за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 3 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок вівторка, 3 січня, українські військові ліквідували за добу 750 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 108190 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 03.01 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 108 190 (+750) осіб ліквідовано,
  • танків - 3036 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 6100 (+7) од,
  • артилерійських систем - 2033 (+6) од,
  • РСЗВ - 424 (+1) од,
  • засобів ППО - 214 (+1) од,
  • літаків - 283 (+0) од,
  • гелікоптерів - 270 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1839 (+3),
  • крилатих ракет - 723 (+0),
  • кораблів /катерів - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4735 (+10) од,
  • спеціальної техніки - 181 (+0).

Як повідомлялось, українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 2 січня відбили 13 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.

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