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Траса Сватове-Кремінна під вогневим контролем. Гайдай розповів, наскільки це важливо

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Кремінна, Вівторок 03 січня 2023 16:48
Траса Сватове-Кремінна під вогневим контролем. Гайдай розповів, наскільки це важливо Ілюстративне фото: траса Сватове-Кремінна знаходиться під вогневим контролем ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Траса Сватове-Кремінна (Луганська область), за допомогою якої постачаються російські війська, вже перебуває під вогневим контролем українських військових. Це ускладнює оборону для окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"Можна говорити, що вогневий контроль уже встановлений над цією трасою. Так, фізично наші сили оборони поки що не перебувають на трасі, але вогневим контролем вони її вже контролюють, і там небезпечно їздити між Сватовим та Кремінною. Тому вони шукають нові логістичні рішення, роблять величезне коло через Старобільськ, таким чином, втрачають час і певні можливості", - розповів Гайдай.

За його словами, під тимчасово окупованим Луганськом уже стоять величезні черги з фур - вони там понад 10 кілометрів. Снаряди, які перевозять ці фури, згодом перевантажують на військові КамАЗи, які доставляють їх до російських солдатів. Це ускладнює ведення оборони для росіян.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними британської розвідки, в Луганській області йдуть бої за ключову трасу Сватове-Кремінна, якою російські війська постачаються з Білгородської області Росії.

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